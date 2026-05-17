Un appello alle istituzioni per garantire un’assistenza sanitaria più efficace agli anziani è stato lanciato di recente. La questione riguarda la necessità di migliorare i servizi dedicati alla popolazione over 65, spesso segnalata come insufficiente o poco accessibile. Tra i protagonisti di questa richiesta c’è una donna di 47 anni, imprenditrice e impiegata contabile, candidata alle prossime elezioni con la lista ‘Impegno per Montottone’. La sua candidatura si inserisce in un quadro di attenzione verso i bisogni della comunità locale.

Cristina Farina, 47 anni, imprenditrice e impiegata contabile, è la candidata della lista ‘ Impegno per Montottone ’. È stata assessore dal 2009 al 2015. Perché candidarsi? "Il gruppo costituitosi che ha poi individuato in me il candidato sindaco. Un gruppo di amici che unisce competenze diverse e complementari, persone che hanno creduto compatte che questo sia il momento del cambiamento, rispondendo al motto: ‘Noi ce la metteremo tutta’". Quali i punti del programma? "Il programma è costituito da obiettivi realizzabili. Nessuna grande promessa, ma concretezza e fattibilità. Vogliamo rendere Montottone un paese sempre più green, puntare sul decoro urbano e valorizzare le tante potenzialità del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Attenzione agli anziani per una sanità adeguata"

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