Aste Ok la difesa | Nessun sodalizio camorristico

Da avellinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo Aste Ok si trova attualmente nella fase delle arringhe difensive, con l’avvocato Gaetano Aufiero che ha parlato per più di tre ore davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli. Durante la discussione, l’avvocato ha affermato che nell’organizzazione coinvolta non sono presenti elementi che attestino un collegamento con attività camorristiche. La discussione si concentra ora sulla valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate dalle parti coinvolte.

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NAPOLI – Il processo Aste Ok è arrivato alla fase delle arringhe difensive.Davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, l'avvocato Gaetano Aufiero ha discusso per oltre tre ore, sostenendo che nell'organizzazione al centro del procedimento non siano riscontrabili i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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