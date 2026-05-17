Aste Ok la difesa | Nessun sodalizio camorristico

Il processo Aste Ok si trova attualmente nella fase delle arringhe difensive, con l’avvocato Gaetano Aufiero che ha parlato per più di tre ore davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli. Durante la discussione, l’avvocato ha affermato che nell’organizzazione coinvolta non sono presenti elementi che attestino un collegamento con attività camorristiche. La discussione si concentra ora sulla valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate dalle parti coinvolte.

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