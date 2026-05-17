Asta a Stroncone | annullata vendita per gravi pericoli strutturali

Durante un sopralluogo in un immobile a Finocchiete, l'acquirente ha rilevato gravi pericoli strutturali che hanno portato all'annullamento della vendita. La perizia ufficiale non indicava il rischio di frane, nonostante i problemi riscontrati. La vendita si svolgeva a Stroncone, ma i dettagli relativi alle condizioni dell'edificio e alle verifiche tecniche risultano contraddittori. La vicenda evidenzia discrepanze tra le valutazioni ufficiali e le osservazioni sul campo.

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? Domande chiave Cosa ha scoperto l'acquirente durante il sopralluogo a Finocchiete?. Perché la perizia ufficiale non riportava il rischio di frane?. Come ha fatto il giudice ad annullare l'aggiudicazione dell'immobile?. Chi deve rispondere dell'errore tecnico presente nel fascicolo d'asta?.? In Breve Aggiudicazione di gennaio per 18 mila euro con acconto di 2 mila euro versato.. Comune di Stroncone emette ordinanza di inagibilità per muri pericolanti nel febbraio scorso.. Giudice Francesco Angelini applica principio aliud pro alio per discrepanza tra perizia e realtà.. Sentenza impone maggiore responsabilità tecnica per le perizie nelle aste della provincia di Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asta a Stroncone: annullata vendita per gravi pericoli strutturali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nave bloccata al porto di Manfredonia: riscontrati pericoli e gravi mancanzeIspezione della Guardia Costiera su un naviglio straniero al porto di Manfredonia. Vendita annullata per la scala troppo stretta: "Vizio insanabile, nessuna colpa del compratore"La Corte d'appello di Perugia ha annullato la vendita di un immobile in quanto presentava vizi insanabili che impedivano il rilascio del certificato...