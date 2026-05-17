A Conegliano si svolgeranno i campionati assoluti di società, con la partecipazione di circa 2000 atleti provenienti da diverse regioni. Le gare sono state divise tra due città, con alcune discipline che si terranno nell’area di Treviso e altre in quella di Conegliano. La competizione prevede diverse discipline e si svolge nel fine settimana, coinvolgendo atleti di diverse età e categorie. Le gare sono aperte al pubblico e si svolgono in diversi impianti sportivi della zona.

? Domande chiave Chi sono gli atleti che sfideranno il cronometro a Conegliano?. Perché le gare sono state divise tra due diverse città?. Quali specialità vedranno protagoniste le atlete a Vittorio Veneto?. Come influirà questo evento sulle finali tricolore di giugno?.? In Breve Uomini a Conegliano sabato 16 e domenica 17 maggio, donne a Vittorio Veneto.. Atleti come Edwin Galvan, Zoe Tessarolo e Arianna Battistella sfidano il cronometro.. Sdoppiamento logistico tra due sedi per gestire 2000 iscritti divisi per genere.. Finali tricolore previste a Rieti e Borgo Valbelluna il 20 e 21 giugno.. Oltre duemila atleti si preparano per le gare regionali dei Campionati Italiani Assoluti di Società, che questo fine settimana vedranno il Veneto protagonista con due sedi distinte tra Conegliano e Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assoluti di Società: 2000 atleti sfidano il cronometro nel Trevigiano

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