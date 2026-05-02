Ponte Night Run | Fracassini e Fragiacomo sfidano il cronometro

Durante la Night Run, due atleti si sono confrontati sui tempi, affrontando il tracciato notturno. La gara ha previsto diverse batterie, tra cui quella delle ore 19, con criteri specifici per l’accesso. Le condizioni del percorso e l’illuminazione hanno influito sulle prestazioni dei partecipanti, che hanno sfidato il cronometro in una competizione che si è svolta sotto le luci artificiali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il tracciato notturno i tempi di Fracassini e Fragiacomo?. Quali sono i criteri per accedere alla batteria delle ore 19?. Dove si trovano esattamente i punti per il ritiro dei pettorali?. Chi garantirà la sicurezza durante la corsa tra le strade del perugino?.? In Breve Percorso di 10 km omologato FIDAL e inserito nel calendario World Athletics.. Ritiro pettorali in via Manzoni dalle ore 15 del 3 maggio.. Batteria ore 17.30 per tempi sopra i 42 minuti, ore 19 per i più veloci.. Gare per bambini previste dalle ore 15 prima delle competizioni d'élite.. I campioni Melissa Fracassini e Federico Fragiacomo scendono in pista il 3 maggio 2026 per difendere i titoli vinti alla Ponte Night Run, la corsa notturna che animerà le strade del perugino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Night Run: Fracassini e Fragiacomo sfidano il cronometro Notizie correlate Ponte Night Run 2026, i campioni tornano su strada per difendere il titoloSi avvicina l'appuntamento con la Ponte Night Run, la corsa podistica notturna che il 3 maggio 2026 tornerà ad animare le strade del perugino. Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Run All Night – Una notte per sopravvivere, film del 2015 diretto da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Podismo, Ponte Night Run: Fracassini e Fragiacomo in gara per difendere il titolo -; Ponte Night Run, definito il programma 2026: Melissa Fracassini e Federico Fragiacomo pronti a difendere il titolo; Ponte Night Run 2026, i campioni tornano su strada per difendere il titolo. Podismo, Ponte Night Run: Fracassini e Fragiacomo in gara per difendere il titoloLa Ponte Night Run si appresta a vivere un’edizione all’insegna dell’agonismo e della partecipazione. A pochi giorni dal via, previsto per il 3 maggio 2026, l’organizzazione conferma la presenza dei v ... umbria24.it Ponte Night Run 2026, i campioni tornano su strada per difendere il titoloSi avvicina l'appuntamento con la Ponte Night Run, la corsa podistica notturna che il 3 maggio 2026 tornerà ad animare le strade del perugino. L’organizzazione ha ufficializzato il programma completo ... today.it Ponte Night Run 2026, i campioni tornano a gareggiare il 3 maggio Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook