Assalto mitra in mano al distributore di benzina a Pordenone carabinieri li circondano ma era un video per TikTok

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chions, in provincia di Pordenone, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione di un uomo con un'arma da fuoco in un distributore di benzina. Alla vista delle forze dell'ordine, che hanno circondato l'area con armi lunghe e giubbotti antiproiettile, si è pensato a una possibile minaccia reale. Tuttavia, successivamente è stato chiarito che si trattava di un video realizzato per TikTok, senza alcun pericolo reale.

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L'episodio a Chions, in provincia di Pordenone, dove l'allarme dei passanti ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri con armi lunghe e giubbotti antiproiettile prima della scoperta che era tutta una messinscena. Per i 4 protagonisti denuncia per procurato allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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