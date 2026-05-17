Assalto mitra in mano al distributore di benzina a Pordenone carabinieri li circondano ma era un video per TikTok
A Chions, in provincia di Pordenone, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione di un uomo con un'arma da fuoco in un distributore di benzina. Alla vista delle forze dell'ordine, che hanno circondato l'area con armi lunghe e giubbotti antiproiettile, si è pensato a una possibile minaccia reale. Tuttavia, successivamente è stato chiarito che si trattava di un video realizzato per TikTok, senza alcun pericolo reale.
L'episodio a Chions, in provincia di Pordenone, dove l'allarme dei passanti ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri con armi lunghe e giubbotti antiproiettile prima della scoperta che era tutta una messinscena. Per i 4 protagonisti denuncia per procurato allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, rapinano due distributori di carburante e fuggono: arrestati un 18enne e un 19enne
Sullo stesso argomento
Finto assalto al distributore: carabinieri intervengono per un video? Punti chiave Chi sono i quattro ragazzi coinvolti nella simulazione? Come hanno fatto a ingannare i testimoni con le armi finte? Perché...
Sorpassano un’auto, loro scendono e li circondano armati di spranghe: il videoMomenti di tensione nella notte del 3 maggio a Nola, dove degli automobilisti sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani dopo un sorpasso.