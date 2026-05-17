Assalto mitra in mano al distributore di benzina a Pordenone carabinieri li circondano ma era un video per TikTok

A Chions, in provincia di Pordenone, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione di un uomo con un'arma da fuoco in un distributore di benzina. Alla vista delle forze dell'ordine, che hanno circondato l'area con armi lunghe e giubbotti antiproiettile, si è pensato a una possibile minaccia reale. Tuttavia, successivamente è stato chiarito che si trattava di un video realizzato per TikTok, senza alcun pericolo reale.

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