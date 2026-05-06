Sorpassano un’auto loro scendono e li circondano armati di spranghe | il video

Nella notte del 3 maggio a Nola si sono verificati momenti di tensione, quando alcuni automobilisti sono stati circondati da un gruppo di giovani armati di spranghe dopo aver sorpassato un'auto. Un video mostra la scena in cui i giovani scendono dalle loro vetture e circondano i conducenti coinvolti nell'episodio. Non sono state riportate ferite né arresti.

Momenti di tensione nella notte del 3 maggio a Nola, dove degli automobilisti sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani dopo un sorpasso. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona.Secondo quanto ricostruito, dopo la manovra di sorpasso alcuni ragazzi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Loro li liberano ma il governo non arretra. Meloni inchioda le toghe politicizzate | VIDEO

Leggi anche: Un video riprende tutto: auto, uomini armati, una giornalista americana portata via a Baghdad. Il governo Usa l'aveva avvertita. Lei era rimasta per fare il suo lavoro

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pechino Express, Dj e Veloci si sorpassano in auto - Pechino Express; Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano; La Cina dell'auto traccia la rotta, l’Europa insegue; Sorpassano auto in moto: muore ragazzo di 21 anni, era senza patente. Gravissimo l’amico 25enne.

Sorpassano auto in moto: muore ragazzo di 21 anni, era senza patente. Gravissimo l’amico 25enneLa vittima, Francesco Consales. L’incidente in via Tesio, in zona San Siro. I due ragazzi si sono scontrati con una macchina. La donna alla guida del veicolo ... milano.repubblica.it

Due ragazze lo sorpassano e si cappottano, Luigi De Palma scende per aiutarle e viene travolto da un'auto: morto davanti alla moglieLuigi De Palma era al volante dell'auto, con la moglie accanto sul sedile del passeggero, quando una macchina con a bordo due ragazze l'ha sorpassato, poi è uscita fuori strada e si è capovolta. Senza ... leggo.it

Buona serata Se fosse vera l'aria sott'acqua che asciuga la luna specchio riflesso e due strani pesci che sorpassano a destra io che dormo sul fianco sinistro te lo giuro non so pescare non so nemmeno toccare la luna. - facebook.com facebook

Sorpassano auto in moto: muore ragazzo di 21 anni, era senza patente. Grave l’amico 25enne milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com