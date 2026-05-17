È partita una campagna di sensibilizzazione sull’uso corretto dei farmaci per l’asma, che coinvolge farmacie e medici. Nelle farmacie della provincia vengono distribuiti opuscoli informativi rivolti ai pazienti, mentre sono stati programmati incontri con i medici per approfondire le modalità di utilizzo delle terapie. L’obiettivo è fornire indicazioni chiare e precise su come assumere i farmaci in modo appropriato, al fine di evitare abusi e migliorare la gestione della condizione.

LA CAMPAGNA. Opuscoli informativi nelle farmacie in Bergamasca e incontri con i medici per sensibilizzare i pazienti sull’importanza di un corretto uso delle terapie. Parte nella provincia di Bergamo una nuova campagna informativa sull’asma promossa da Asst «Papa Giovanni XXIII» insieme ad Ats Bergamo e Fondazione From. L’iniziativa coinvolge soprattutto medici di assistenza primaria e farmacie del territorio con l’obiettivo di migliorare la gestione della malattia, aumentare l’aderenza alle cure corrette e ridurre il rischio di crisi asmatiche gravi. L’asma è una p atologia respiratoria cronica molto diffusa, caratterizzata da sintomi come fiato corto, senso di oppressione al petto, tosse e difficoltà respiratoria, che possono peggiorare improvvisamente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Asma, al via la campagna contro l’abuso dei farmaci

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