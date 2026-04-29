Operazione antidroga tra Torri di Quartesolo e l’Altopiano | un arresto e sequestri di cocaina

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione antidroga tra Torri di Quartesolo e l’Altopiano, che ha portato all’arresto di una persona e al sequestro di alcune quantità di cocaina. L’attività è stata coordinata tra diversi uffici investigativi della provincia di Vicenza e si è svolta in più località della zona. L’intervento ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato a risultati concreti nel contrasto allo spaccio.

Un’operazione antidroga della polizia di Stato ha portato a un arresto e a diversi sequestri nel corso di un’attività coordinata tra più uffici investigativi della provincia di Vicenza, con interventi tra Torri di Quartesolo e diverse località dell’Altopiano.L’azione è scattata nelle prime ore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Colleferro. Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: decisivo l’intuito degli agenti e il fiuto del cane “Faro”. Un arresto e 134 grammi di cocaina sequestrataCOLLEFERRO – Un’importante operazione di polizia si è conclusa con l’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di un...