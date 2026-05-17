Archiviazione dell’inchiesta sulle assunzioni in Comune | l' ex sindaco Vignali risarcito dallo Stato

Recentemente, la Corte d’Appello di Bologna ha deciso di archiviare l’inchiesta sulle assunzioni in un municipio, riguardante presunte irregolarità nelle nomine di dirigenti comunali. Come risultato, è stato riconosciuto un risarcimento di 7.800 euro a favore di un ex primo cittadino, per danni di vario tipo derivanti dalla lunga durata delle indagini. La decisione ha portato alla liquidazione dell’indennizzo, che copre aspetti di danno morale, biologico ed esistenziale.

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