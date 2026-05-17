Martedì 26 maggio si è svolto al Grand Hotel di Castrocaro l’evento di fine anno della sezione forlivese dell’associazione italiana arbitri. Durante la serata, presenti alcuni arbitri di alto livello, tra cui un fischietto che ha diretto partite internazionali e ai Mondiali, e un altro che ha arbitrato in una competizione di livello nazionale. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi arbitri e appassionati, che hanno condiviso momenti di festa e riconoscimenti.

Fischietti in festa martedì 26 maggio al Grand Hotel di Castrocaro, teatro dell’evento di fine anno della sezione forlivese dell’Aia (associazione italiana arbitri). Le giacchette nere, secondo una definizione romantica ma non più attuale alla luce dei colori sgargianti delle divise moderne, si ritroveranno per celebrare e consegnare agli archivi "una stagione intensa e ricca di soddisfazioni". Protagonisti i vertici dell’Aia a livello nazionale e regionale. All’evento saranno presenti anche le principali autorità civili e militari della Provincia e della Regione, a testimonianza del profondo legame tra la sezione forlivese, intitolata a Mauro e Marcello Greggi, e il territorio e altresì il valore sociale e formativo che l’arbitraggio ricopre per le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arbitri di Forlì in festa con i big. Chiffi a Castrocaro, poi ai Mondiali

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