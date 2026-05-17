Approda in Toscana per due giorni il tour elettorale di Nicola Fratoianni per le amministrative

Nicola Fratoianni ha iniziato un tour elettorale di due giorni in Toscana, focalizzato sul supporto alle liste di Avs e ai candidati sindaci del centrosinistra. La visita si è concentrata su incontri con gli elettori e attività di campagna. La regione rappresenta una tappa strategica nel suo percorso di sostegno alle candidature locali in vista delle prossime amministrative. La sua presenza si inserisce nel quadro delle iniziative di mobilitazione politica per le elezioni in programma.

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FIRENZE – Continua il tour elettorale di Nicola Fratoianni nel paese a sostegno delle liste di Avs e dei candidati sindaci del centrosinistra. Domani (18 maggio) e martedì Fratoianni sarà in Toscana. Domani pomeriggio il leader rossoverde sarà a Viareggio alle 15,3016 di fronte al Teatro Politeama da dove il leader rossoverde raggiungerà alle ore 16,15 Lettera 22 in via Mazzini 84. Alle 18 sarà in piazza Giovanni XXIII a Pistoia dove interverrà con il candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Capecchi alla manifestazione Insieme vince Pistoia. Infine a Sesto Fiorentino, alle 21 all’Unione Operaia di Colonnata, manifestazione di chiusura insieme al candidato sindaco Damiano Sforzi e al capogruppo di Avs alla Regione Toscana Lorenzo Falchi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Approda in Toscana per due giorni il tour elettorale di Nicola Fratoianni per le amministrative ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tour elettorale di Elly Schlein in Toscana: “Alleanza progressista insieme per attuare fino in fondo la Costituzione”Giornata di tour elettorale in Toscana sabato 16 maggio per Elly Schlein in vista delle amministrative 2026 al voto il 24 e 25 maggio. Referendum, per le ragioni del 'no' arriva a Genova Nicola FratoianniIl segretario nazionale di Sinistra Italiana - AVS, Nicola Fratoianni, sarà a Genova venerdì 13 marzo alle 17:30 per partecipare a un incontro...