Tour elettorale di Elly Schlein in Toscana | Alleanza progressista insieme per attuare fino in fondo la Costituzione

Sabato 16 maggio, in Toscana, si è svolto un tour elettorale con Elly Schlein in vista delle elezioni amministrative del 2026, che si terranno il 24 e 25 maggio. La candidata ha sottolineato l’importanza di un’alleanza progressista per portare avanti pienamente i principi della Costituzione. La visita si è concentrata sulle comunità locali e sui temi principali della campagna elettorale. È stata una giornata dedicata a incontri e incontri con cittadini e rappresentanti dei territori.

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Giornata di tour elettorale in Toscana sabato 16 maggio per Elly Schlein in vista delle amministrative 2026 al voto il 24 e 25 maggio. La segretaria nazionale Pd per sostenere i candidati sindaci campo largo centrosinistra a Prato, Pistoia e Arezzo a una settimana dal voto amministrativo. A Prato con il candidato sindaco Matteo Biffoni alla Casa del Popolo di Coiano. A Pistoia con il candidato sindaco Giovanni Capecchi al circolo Arci Candeglia. Ad Arezzo con il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli al Teatro Cinema Eden. Prato, ricordiamo, commissariata dopo le dimissioni un anno fa della sindaca Pd Ilaria Bugetti, indagata. Biffoni, consigliere regionale recordman preferenze in Toscana, sindaco di Prato 2014-2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tour elettorale di Elly Schlein in Toscana: “Alleanza progressista insieme per attuare fino in fondo la Costituzione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ultima ora sondaggi politici: Italia ancora più instabile, Meloni arretra e la sinistra si avvicina Sullo stesso argomento Schlein ad Albano Laziale: La nostra Costituzione antifascista miglior programma da attuare(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2026 "Ma quando in questa campagna elettorale vi chiederanno perché devono andare a votare, perché devono credere... Elly Schlein ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica per Vincenzo Ceccarelli sindacoArezzo, 14 maggio 2026 – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica che... Ospite a Start di Giovanna Pancheri, il giornalista del Messaggero, Francesco Bechis, ha commentato le mosse delle opposizioni in merito alla legge elettorale: Elly Schlein ha capito che la legge elettorale ora è lava per le opposizioni, non bisogna toccarla p x.com Schlein a Coiano. La segretaria dem sabato al circoloAppuntamento alle 12 alla casa del popolo con Matteo Biffoni . msn.com Schlein in tour a Imola, Faenza e Cerviaimola Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione che è in campo, è competitiva ed è unita, molto più della destra ... corriereromagna.it