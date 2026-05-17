Android Auto cambia tutto | Maps Gemini musica e chat
Google ha annunciato un aggiornamento di Android Auto che introduce diverse novità per i veicoli con sistema operativo compatibile. Tra le modifiche principali ci sono nuove funzionalità per Maps, Gemini, musica e chat. Si tratta di un aggiornamento pensato per migliorare l’esperienza di utilizzo durante la guida, coinvolgendo dispositivi appartenenti a una vasta gamma di modelli di veicoli. L’aggiornamento sarà disponibile per gli utenti di tutto il mondo e coinvolge un numero di veicoli superiore ai 250 milioni.
Con l'ultima versione di Android Auto, e di Google Built-in (nuovo nome commerciale del sistema operativo Android Automotive), il colosso di Mountain View risponde finalmente ad Apple CarPlay con una nuova interfaccia e con nuove funzioni decisamente più evolute, in grado di migliorare moltissimo l'esperienza d'uso del sistema di infotainment delle nostre auto. Tutto parte da una gestione molto più intelligente dello spazio sugli schermi delle macchine e arriva ad una massiccia integrazione dell'intelligenza artificiale nei nostri tragitti quotidiani. Dal punto di vista grafico la novità principale è la capacità di Android Auto di riempire completamente tutto lo spazio disponibile anche sugli schermi di forma non rettangolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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