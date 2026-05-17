Android Auto cambia tutto | Maps Gemini musica e chat

Google ha annunciato un aggiornamento di Android Auto che introduce diverse novità per i veicoli con sistema operativo compatibile. Tra le modifiche principali ci sono nuove funzionalità per Maps, Gemini, musica e chat. Si tratta di un aggiornamento pensato per migliorare l’esperienza di utilizzo durante la guida, coinvolgendo dispositivi appartenenti a una vasta gamma di modelli di veicoli. L’aggiornamento sarà disponibile per gli utenti di tutto il mondo e coinvolge un numero di veicoli superiore ai 250 milioni.

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