Un recente studio evidenzia che il riscaldamento globale sta causando una diminuzione costante e diffusa dell’ossigeno nei corsi d’acqua di tutto il mondo. La riduzione di ossigeno nei fiumi mette in pericolo gli organismi acquatici e gli ecosistemi di acqua dolce. La ricerca si basa su dati raccolti in diverse regioni e mostra come il cambiamento climatico influenzi direttamente la qualità degli ambienti fluviali. La questione riguarda la salute degli ecosistemi e la biodiversità nelle acque interne.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Un nuovo studio ha rilevato che il riscaldamento globale sta provocando una perdita diffusa e persistente di ossigeno nei fiumi di tutto il mondo, mettendo a rischio gli ecosistemi d'acqua dolce. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, è stato condotto da un gruppo di ricerca guidato da ricercatori dell'Istituto di geografia e limnologia di Nanchino, sotto l'Accademia cinese delle scienze (NIGLAS). I ricercatori hanno analizzato quasi 40 anni di dati provenienti da oltre 21.000 tratti fluviali in tutto il mondo. Hanno utilizzato sistemi avanzati di machine learning per monitorare i cambiamenti nei livelli di ossigeno tra il 1985 e il 2023. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente, il riscaldamento globale riduce l'ossigeno nei fiumi di tutto il mondo

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Patagonie : pourquoi ces côtes deviennent un enjeu critique -Documentaire Environnement- AMP

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