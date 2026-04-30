DJI Agriculture rivela che l’adozione globale dei droni agricoli riduce le emissioni di carbonio di 51 Mt e fa risparmiare 410 Mt di acqua agli agricoltori di tutto il mondo

DJI Agriculture ha pubblicato un rapporto che mostra come l’utilizzo di droni in agricoltura a livello mondiale abbia contribuito a ridurre le emissioni di carbonio di 51 milioni di tonnellate e a far risparmiare 410 milioni di metri cubi di acqua agli agricoltori. Il documento è stato presentato all’AgriShow in Brasile e indica la crescita del settore, con oltre 600 aziende coinvolte.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Presentato all’AgriShow in Brasile, il nuovo rapporto evidenzia la maturità del settore, con oltre 600.000 droni agricoli DJI ora operativi in più di 100 paesi e regioni. SHENZHEN, China, 30 aprile 2026 PRNewswire — DJI Agriculture, leader globale nella tecnologia innovativa dei droni agricoli, ha presentato oggi il suo quinto rapporto annuale “Agricultural Drone Industry Insight Report” (20252026) ad Agrishow 2026 a Ribeirão Preto, Brasile. Il report evidenzia come le politiche globali si stiano orientando verso liberalizzazione, standardizzazione e integrazione strategica. Nel frattempo, DJI Agriculture ha rafforzato la sua rete di 3.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DJI Agriculture rivela che l’adozione globale dei droni agricoli riduce le emissioni di carbonio di 51 Mt e fa risparmiare 410 Mt di acqua agli agricoltori di tutto il mondo Trattamenti con drone in agricoltura: 1 ettaro in 15 minuti e zero calpestio Notizie correlate Dal fallimento all’innovazione: la storia di DJI, leader globale dei droni.DJI, l’azienda cinese leader nel settore dei droni, ha costruito un impero globale partendo da un’idea nata dall’ossessione di un giovane studente... Torbiere artiche: mantenere l’acqua alta riduce le emissioni di CO?Le torbiere naturali rappresentano tra i più importanti depositi di carbonio del pianeta.