Un nuovo spettacolo teatrale ha preso il via, coinvolgendo le famiglie che affrontano quotidianamente la presenza di Alzheimer. L’evento non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un progetto sociale pensato per offrire supporto e creare un’occasione di confronto tra chi si prende cura dei propri cari. La rappresentazione si svolge in un teatro locale e si inserisce in un percorso più ampio di iniziative dedicate a sensibilizzare e sostenere le famiglie colpite dalla malattia.

Uno spettacolo teatrale che diventa anche progetto sociale e sostegno alle famiglie che convivono con l’Alzheimer. Attorno a "Il Padre", la nuova produzione del Teatro della Fortuna in scena dal 28 al 31 maggio, il Comune e la Fondazione hanno costruito un’intera settimana di iniziative dedicate al tema della demenza. "Volevamo un progetto capace di unire cultura, ascolto e consapevolezza -, ha spiegato il presidente Fondazione Teatro della Fortuna, Stefano Mirisola -. Il teatro non deve essere solo il luogo dove va in scena uno spettacolo, ma anche uno spazio di partecipazione e sensibilizzazione su temi importanti". Il cuore del progetto sarà il primo "Caffè Alzheimer" di Fano, sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alzheimer, le famiglie si aiutano a teatro

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