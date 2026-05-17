All’Orto Botanico di Genova nasce Verde Ovunque il primo festival della biodiversità

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio si svolge presso l’Orto Botanico dell’Università di Genova la prima edizione di “Verde Ovunque”. Si tratta di un festival dedicato alla biodiversità, che si svolge nel giardino botanico della città. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà diverse attività e iniziative legate al mondo delle piante e degli ecosistemi naturali. La manifestazione si svolge all’interno delle strutture dell’orto e prevede numerosi appuntamenti aperti al pubblico.

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