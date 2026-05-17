Un nuovo documentario dedicato a uno dei difensori brasiliani più celebri ripercorre la sua carriera attraverso immagini e testimonianze. Il film, caratterizzato da un tono poetico, si concentra sul rapporto tra il giocatore e i tifosi, evidenziando il suo ruolo nel cuore della tifoseria giallorossa. La narrazione si sviluppa tra ricordi e momenti salienti, offrendo una lettura intima della figura sportiva. La produzione si distingue per la cura nei dettagli e per uno stile che unisce rispetto e sensibilità.

Simone Godano rilegge il "mistero garbato" dietro uno dei più grandi difensori brasiliani, per un documentario carico di poesia. Ad accompagnare Aldair, lo scrittore "romanista fracico" Sandro Bonvissuto. Insieme, come fossero Dante e Virgilio tra Banco da Vitória e Circo Massimo. Aldair Nascimento dos Santos, ex calciatore, leggenda brasiliana, e Sandro Bonvissuto, scrittore e romanista. Insieme, dalle spiagge di Rio fino a Banco da Vitória, sulle rive del Rio Cachoeira. Chissà se, per un giro infinito, quell'acqua sia mai arrivata a mescolarsi con quella del Tevere. Ci piace pensare di sì. Perché, in fondo, nulla accade per caso. E allora, Aldair e Bonvissuto, fianco a fianco, coppia spaiata e per questo vincente, sembrano Virgilio e Dante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Aldair. Cuore Giallorosso, recensione: il rumore dell'amore in un affresco gentile e 'sefardito'

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