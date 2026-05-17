Aki il cucciolo trascurato da chi doveva volergli bene ora ha di nuovo una famiglia | Innamorati all’istante

Un cucciolo abbandonato e trascurato da chi avrebbe dovuto prendersene cura ha trovato una nuova famiglia. La storia di Aki, il piccolo che aveva già subito molte delusioni, ha attirato l’attenzione dopo un post su Instagram che mostrava il suo musino dolce e espressivo. La foto ha fatto subito il giro dei social, portando a una serie di offerte di adozione e a un lieto fine vicino. Ora Aki vive in una casa dove sarà amato e curato.

Quando abbiamo visto il suo musino in un post su Instagram ce ne siamo innamorati all’istante ”. Giulia e Roberto raccontano così l’arrivo di Aki nella loro vita: il cucciolo di pochi mesi arrivato a Bergamo per trovare una famiglia e finito, dopo una prima adozione, in una grave situazione di abbandono e trascuratezza. Oggi, dopo settimane segnate dalla fame, dalle cure veterinarie d’urgenza e dall’intervento dei volontari, il cane ha finalmente trovato una nuova casa e una nuova quotidianità accanto alla coppia e ai loro due cani. “Dopo averlo conosciuto, abbiamo capito subito che sarebbe entrato nella nostra famiglia”, spiegano. Eppure, all’inizio, le paure non mancavano, a cominciare dal timore che Aki potesse portarsi dietro il peso di ciò che aveva vissuto, tanto da influenzarne anche la convivenza con gli altri animali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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