Oggi al Foro Italico di Roma si svolge la finale degli Internazionali d’Italia, con Jannik Sinner e Casper Ruud in campo. L’evento sarà accompagnato dalla presenza di Adriano Panatta, che avrà il compito di premiare il vincitore della prossima edizione del torneo. Recentemente, Panatta ha commentato la partita di Sinner, osservando che il giocatore ha mostrato di subire molto quando si trova a fondo campo e che questa condizione potrebbe influenzare le sue performance.

Adriano Panatta sarà tra i protagonisti della giornata odierna al Foro Italico di Roma. L’ex campione azzurro avrà infatti il compito di premiare il vincitore dell’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, al termine della finale che vedrà opposti Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. Sinner arriva all’appuntamento dopo una semifinale complessa contro il russo Daniil Medvedev. Una sfida sviluppatasi nell’arco di due giornate a causa dell’interruzione per pioggia, nella quale l’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Proprio su quella prestazione si è soffermato Panatta nel corso dell’ultima puntata de “ La Telefonata ”, podcast disponibile su Spotify. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta: “Ho visto Sinner subire da fondo campo, non è il più forte quando è in quella condizione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Ho visto e capito tutto”. Adriano Panatta su Sinner: qual è la differenza con AlcarazIl dibattito sul dominio nel tennis mondiale sembra ormai avere un protagonista indiscusso.

Adriano Panatta senza mezzi termini: “Sinner è un extraterrestre, Zverev ha gli incubi quando lo affronta”Dagli studi della Nuova DS in onda su Rai 2 HD, Adriano Panatta non può fare altro che confermare quanto già detto in precedenza sul conto di Jannik...

Adriano Panatta: Ho visto Sinner subire da fondo campo, non è il più forte quando è in quella condizioneAdriano Panatta sarà tra i protagonisti della giornata odierna al Foro Italico di Roma. L’ex campione azzurro avrà infatti il compito di premiare il ... oasport.it

Adriano Panatta: Zverev mi ha stufato . Poi il commento sui rivali di Jannik SinnerHo visto gli highlights. Ormai per principio non guardo più Zverev, mi ha stufato. Tanto so quello che fa. È capitato a tutti di vincere il primo, perdere con quattro match point il secondo, ma non è ... tennisworlditalia.com