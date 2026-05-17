Durante una competizione tra giovani, l’artista ha mostrato un risultato sorprendente, superando le aspettative e ottenendo un risultato che supera il quinto posto finale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e giudici, mentre si confrontava con altri concorrenti più giovani. Nonostante le difficoltà di inserirsi in un gruppo compatto di avversari più giovani, il suo exploit ha dimostrato la sua capacità di emergere tra molti. La gara si è svolta in un clima di tensione e sfide continue, con il risultato finale che ha sorpreso gli spettatori.

Tempo di lettura: 2 minuti C’era la speranza ma, allo stesso tempo, anche la consapevolezza che fare a spallate in mezzo a un gruppone di sbarbati sarebbe complicato. Eppure quel signore dal vestito bianco, portatore di melodia italica e da patriottismo esplosivo, è stato capace di ritagliarsi uno spazio importante con la sua Per Sempre sì’ in mezzo a melodie molto più moderne e contemporanee. Alla fine Sal Da Vinci ha chiuso al quinto posto il suo Eurovision, un piazzamento importante che testimonia il successo della sua canzone, l’apprezzamento delle giurie tecniche e soprattutto una globalità di ascolti quasi incredibile. Alla fine il premio lo porta a casa la Bulgaria con ‘Bangaranga’ e con una previsione pre festival che dava solo l’1% della possibilità di vincere a Dara (ben più favorita era la Finlandia). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A spallate in mezzo a tanti giovani: l’exploit di Sal Da Vinci vale più del quinto posto finale

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