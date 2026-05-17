A sessanta metri basta un attimo quelle correnti sono incontrollabili
Un sub riccionese esperto spiega che a sessanta metri di profondità basta un attimo perché le correnti incontrollabili rendano difficile la navigazione. In quelle aree di mare, le correnti sono molto forti e la profondità può variare, complicando le immersioni. La presenza di correnti intense è un elemento che richiede particolare attenzione da parte dei sub, soprattutto nelle zone di mare con caratteristiche simili a quelle descritte.
"In quelle zone di mare ci sono correnti fortissime e la profondità era elevata". Renato Santi è un sub riccionese esperto. Da decenni gira il mondo con i suoi reportage fotografici sui fondali dei mari e oceani in giro per il mondo, e nel mare delle Maldive c’è stato diverse volte. "Almeno sette". Dunque quelle zone le conosce bene? "Direi di sì. Non sono affascinato dalla grotte e non sono stato dunque nell’area esatta in cui si sono perse le tracce dei cinque sub italiani". Si è fatto un’idea di quello che potrebbe essere successo? "Ho sentito che sono stati avanzati dubbi sulla preparazione dell’ attrezzatura, delle bombole in particolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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