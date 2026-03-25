Un avvocato ha contestato 18 volte la validità delle multe ricevute, sottolineando che l'uso di uno scotch per coprire i simboli sui cartelli di divieto non è sufficiente a rendere illegittive le sanzioni. Nel frattempo, a Milano, durante i Giochi, sono state interdette le corsie preferenziali per moto e scooter, con alcuni cartelli modificati e coperti con nastro adesivo per indicare il divieto.

Milano, 25 marzo 2026 – Corsia preferenziale proibita a moto e scooter nel periodo dei Giochi. Sui cartelli già esistenti, una “X“ rossa messa con nastro adesiv o per coprire i simboli dei veicoli non più autorizzati a transitare. Ma pochi (a giudicare dai multati che stanno segnalando di aver preso ben più di un verbale) se ne sono accorti. «E ora?», domandano. C’è chi ha pagato le prime sanzioni e poi, collezionandone diverse, ha chiesto lumi all’ufficio procedure sanzionatorie della polizia locale in via Friuli. «La risposta è sempre la stessa: chi non è intenzionato a pagare può solo fare ricorso », spiegano i cittadini che si sono rivolti al Giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quelle multe non sono valide, lo dice l’avvocato sanzionato 18 volte: “Scotch per segnalare il divieto? Non basta”

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