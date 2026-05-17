A Londra, l’ex presidente degli Stati Uniti si presenta con un atteggiamento deciso, mentre a Pechino adotta un comportamento più riservato, senza mostrarsi troppo invadente. Sono due approcci diversi che riflettono le strategie adottate in contesti internazionali opposti. L’attenzione si concentra sulla differenza di atteggiamento dei leader in due capitali importanti, dove le modalità di comunicazione e presenza pubblica fanno percepire due versioni diverse di uno stesso personaggio. La scena internazionale sembra osservare con attenzione queste variazioni.

Trump a Londra e Trump a Pechino sembrano due uomini diversi. E forse lo sono davvero. Non dimentichiamo che il potere globale non si misura solo con gli eserciti o con la forza della propria moneta, ma con la postura dei leader. L’osservazione del body language del presidente americano e del suo seguito durante le due visite ci dice più dei comunicati ufficiali. A Londra Trump arriva ancora da imperatore occidentale. C’è tutta la liturgia del vecchio atlantismo: ricevimenti, sorrisi, dichiarazioni enfatiche sulla cooperazione strategica, ma soprattutto affari. Gli americani tornano a casa con contratti vantaggiosi, investimenti, aperture commerciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Londra Trump arriva ancora da imperatore occidentale, a Pechino è cauto e incassa: il messaggio è chiarissimo

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