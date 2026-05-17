18 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 18 maggio è il 138º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per una personalità determinata e profonda, caratterizzata da una sensibilità marcata e da una tendenza alla riflessione. In questo giorno si celebra anche l’almanacco, che raccoglie le principali date e gli eventi storici. L’oroscopo di questa giornata analizza i segni zodiacali, offrendo previsioni e caratteristiche legate alle stelle e ai pianeti.

Il 18 maggio è il 138º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e profondo, con una forte sensibilità e una naturale inclinazione alla riflessione.Santo del giorno: San Giovanni I, papa.Proverbio del giorno: Se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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