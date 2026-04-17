18 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

L’18 aprile, giorno che corrisponde al 108º del calendario gregoriano, vede molte persone nascere in questa data. Chi è nato in questa giornata si distingue per determinazione e concretezza, con una notevole capacità di agire nella realtà e affrontare decisioni significative. Questo giorno si caratterizza per le caratteristiche tipiche di chi è nato in questa data, senza considerare altri aspetti o interpretazioni.

Il 18 aprile è il 108º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e concreto, con una forte capacità di incidere nella realtà e prendere decisioni importanti.Santo del giorno: San Galdino, vescovo.Proverbio del giorno: Aprile fa il fiore e maggio fa il colore.Fatti salienti.🔗 Leggi su Veronasera.it

OROSCOPO 2026 segno per segno

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