108 cittadini al lavoro | sentieri curati e memoria viva per il bene comune
Quattordici cittadini hanno partecipato a un’attività di cura dei sentieri e manutenzione del patrimonio locale. I volontari si sono divisi i compiti, con alcuni adulti impegnati nelle operazioni di pulizia e sistemazione, mentre i più giovani si sono occupati di attività legate alla memoria collettiva, tra cui il posizionamento di fiori e messaggi presso una panchina rossa. La giornata ha visto la collaborazione tra diverse fasce di età per contribuire al decoro e alla tutela degli spazi pubblici.
? Punti chiave Come hanno diviso i compiti tra adulti e bambini?. Cosa hanno fatto i più piccoli alla panchina rossa?. Perché i sentieri verso la Croce di Fana erano prioritari?. Come può questo modello diventare un appuntamento fisso per il borgo?.? In Breve 90 adulti e 18 bambini hanno partecipato alla giornata di domenica 17 maggio.. Manutenzione sentieri verso Croce di Fana e Beato Emerico curata dai volontari adulti.. Bambini hanno riverniciato la panchina rossa a Villa Pesando per le vittime di femminicidio.. L'amministrazione comunale ha offerto un pranzo comunitario a tutti i 108 partecipanti.. Oltre cento cittadini si sono riuniti questa domenica 17 maggio per la corvée denominata Quartein pour Quart, impegnandosi nella cura dei sentieri e degli spazi comuni del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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