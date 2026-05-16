Nel volley femminile di serie A2, la squadra di Imola sta lavorando alla formazione di una rosa competitiva, puntando su giocatrici giovani con esperienze internazionali. Tra queste, spicca una atleta proveniente dalla Croazia, che fa parte della nazionale under 21. Questa giocatrice si è distinta come uno dei punti di forza della sua squadra giovanile. L’ultimo acquisto della società imolese si inserisce in un progetto che combina ambizioni future e sviluppo di talento, con un focus sulla crescita delle proprie giovani atlete.

Il mercato e il futuro vanno di pari passo, e l’ultimo colpo della Clai Imola va proprio in questa direzione. La società imolese ha ingaggiato la giovanissima schiacciatrice Asja Zolota, non ha ancora 18 anni (diventerà maggiorenne a ottobre). La nuova giocatrice a disposizione di coach Gazzotti è nata in Croazia: nell’ultimo torneo ha indossato la maglia della squadra slovena Ok Ankaran Hrvatini. Chi l’ha vista giocare, la descrive come una pallavolista dagli ottimi mezzi atletici, potente negli attacchi dove sfrutta i suoi 185 centimetri e un braccio che schiaccia veloce e forte quando se ne presenta l’occasione. La neo biancoblù è uno dei... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2 femminile, continua la costruzione di una rosa molto competitiva: la croata è uno dei punti di forza dell’under 21 della sua nazionale. Clai, schiacciate dal futuro: ecco Asja Zolota

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