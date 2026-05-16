Villasor ladro sotto obbligo di dimora arrestato dopo un furto

Un uomo sottoposto all’obbligo di dimora è stato arrestato a Villasor dopo aver tentato di compiere un furto. Secondo quanto ricostruito, il malvivente avrebbe tentato di portar via alcuni beni, ma è stato fermato prima di riuscire nel suo intento. Non sono stati riportati dettagli su come sia riuscito a scappare in passato o chi abbia impedito che portasse via gli oggetti rubati. La polizia ha eseguito l’arresto e ha condotto l’uomo in carcere.

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? Punti chiave Come ha fatto il ladro a fuggire nonostante l'obbligo di dimora?. Chi ha impedito al malvivente di portare via i beni rubati?. Perché lo stesso uomo è stato arrestato tre volte in cinque giorni?. Come sono riusciti i carabinieri a bloccarlo a pochi metri dal colpo?.? In Breve Terzo arresto per lo stesso trentenne in soli cinque giorni a Villasor.. L'uomo aveva già rubato una bicicletta l'11 maggio reagendo con violenza.. Il soggetto era già stato arrestato precedentemente per evasione vicino al cimitero.. La Compagnia di Sanluri monitora i soggetti sottoposti a misure cautelari nel territorio.. I carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato un trentenne a Villasor sabato 16 maggio dopo un tentato furto in una casa del centro storico avvenuto durante la notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villasor, ladro sotto obbligo di dimora arrestato dopo un furto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto a Montecatini: ladro arrestato in 24 ore, divieto di dimoraIn piazza XX settembre di Montecatini, un cittadino ha segnalato il furto del proprio portafoglio mentre pattuglie della Polizia locale svolgevano... Arrestato per un furto a Parma viola l'obbligo di dimora per rubare ancora: 20enne ai domiciliariNon è bastato un arresto in flagranza e il richiamo della magistratura a frenare un 20enne residente a Campegine, in provincia di Reggio Emilia.