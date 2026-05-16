Villafranca allerta Montone | cittadini e agricoltori chiedono cure

A Villafranca, i residenti e gli agricoltori hanno lanciato un allarme riguardo alle condizioni del fiume Montone, condividendo immagini che mostrano alcune criticità nel corso d'acqua. La preoccupazione riguarda soprattutto il dissesto idrico, che sta interessando le aree circostanti e compromettendo la produzione di frutta locale. Le immagini diffuse evidenziano problemi di erosione e di accumulo di detriti, mentre gli agricoltori segnalano difficoltà crescenti nelle coltivazioni a causa di queste condizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali criticità mostrano le immagini del fiume Montone?. Come influisce il dissesto idrico sulla produzione di frutta locale?. Chi guiderà il tavolo tecnico con le associazioni di categoria?. Perché la manutenzione dei canali è vitale per l'economia agricola?.? In Breve Loris Ceredi conferma timore diffuso dopo l'alluvione di tre anni fa.. Paola Casara coordina incontro con associazioni di categoria per proteggere la frutta.. Manutenzione urgente necessaria per canali di bonifica e corso del fiume Montone.. Rischio danni irreparabili alla filiera produttiva agricola locale del territorio.. A Villafranca, giovedì sera, i cittadini si sono riuniti per discutere del dissesto idrogeologico che minaccia il territorio dopo l’alluvione di tre anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villafranca, allerta Montone: cittadini e agricoltori chiedono cure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "La prevenzione non può attendere le tragedie": a Villafranca si parla della sicurezza del MontoneDopo aver vissuto sulla propria pelle i drammi delle alluvioni del 2015, 2019 e 2023, i residenti del forese forlivese hanno deciso che la paura non... Allarme maltempo a Chieti, Confeuro esprime vicinanza a cittadini e agricoltori“Le regioni del Centro e Sud Italia devastate dal maltempo estremo che in queste ore sta provocando danni e disagi diffusi.