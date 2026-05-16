Viaggiare in Italia costa meno nel 2026 prezzi inferiori del 7% in primavera

Nel 2026, i costi dei viaggi in Italia risultano in diminuzione rispetto agli anni precedenti, con una riduzione del 7% sui prezzi praticati durante la primavera. I dati ufficiali provenienti dal Ministero del Turismo indicano una variazione nei costi di viaggio, che interessa diverse tipologie di servizi e destinazioni. La flessione dei prezzi si registra in un periodo in cui molti italiani e turisti stranieri pianificano le proprie vacanze, influenzando le scelte di viaggio e le spese complessive.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero del Turismo, nel 2026 viaggiare in Italia costa meno rispetto agli anni passati. In particolare, durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, il prezzo medio delle strutture ricettive italiane è risultato inferiore. Per questo motivo il comparto continua a registrare numeri positivi sia sul fronte della domanda interna sia su quello internazionale, con un incremento degli arrivi turistici, un aumento delle presenze e una connettività aerea in forte espansione. Quanto sono scesi i prezzi per chi viaggia in Italia. Secondo i dati dell’Ufficio statistica del ministero del Turismo, i flussi turistici stanno mostrando un’ottima tenuta, contribuendo a mantenere i prezzi competitivi per chi viaggia, in media inferiori del 7% rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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