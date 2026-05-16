Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 16 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le informazioni riguardano principalmente le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete stradale. Il servizio di infomobilità di Astral fornisce dati aggiornati per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e a evitare possibili disagi o congestioni. Le comunicazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell’ente.

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