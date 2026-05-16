Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Verona con l'accusa di aver pedinato l'ex per diversi mesi, seguendola davanti al luogo di lavoro. Le indagini hanno ricostruito che il giovane utilizzava dispositivi elettronici per monitorare costantemente i movimenti della vittima, ricevendo anche notifiche e dettagli sui suoi spostamenti. Le prove raccolte includono messaggi e registrazioni di chiamate che attestano comportamenti di molestia digitale e di sorveglianza insistente, confermando un atteggiamento persecutorio nel suo comportamento.

? Punti chiave Come faceva il ragazzo a monitorare ogni movimento della vittima?. Quali prove hanno confermato la natura persecutoria delle molestie digitali?. Perché le spiegazioni fornite dal giovane sono state ritenute false?. Quale misura restrittiva ha disposto il giudice dopo l'arresto?.? In Breve Pedinamenti e molestie social duravano da mesi secondo le ricostruzioni della Polizia.. Intervento delle Volanti alle ore 21.20 presso il luogo di lavoro della vittima.. Arresto convalidato dal giudice presso la Casa circondariale di Verona-Montorio.. Disposta misura di arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico.. Un ventunenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Verona venerdì 15 maggio, dopo essere stato sorpreso a pedinare la sua ex compagna fuori dal luogo in cui lei svolge il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, arrestato 21enne: pedinava l’ex per mesi davanti al lavoro

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