Sabato 7 marzo, su Canale 5, torna l’appuntamento del weekend con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Durante la puntata, sono previsti vari ospiti e interviste, che arricchiranno il programma insieme a quelle di domani, domenica 8 marzo. L’evento televisivo si conferma come un appuntamento fisso per il pubblico che segue le storie e le interviste di personaggi noti e meno noti.

(Adnkronos) – Torna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 7 marzo, e domani, domenica 8 marzo, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, la storia, tra carriera sportiva e vita privata, della coppia di pattinatori azzurri formata da Sara Conti e Niccolò Macii. Intervista ritratto per Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con 'Dritto e rovescio' e '4 di sera'. Inoltre, prima intervista di coppia per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti e la nuova fase di vita Manuela Arcuri. Infine, in studio, la sensibilità artistica e l’eleganza di Michele Bravi. Direttamente dal terzo posto conquistato al 'Festival di Sanremo' sarà ospite Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Verissimo, sabato 10 gennaio: le interviste e gli ospiti di oggi(Adnkronos) – Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 10 gennaio dalle 16.

Leggi anche: Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi

Verissimo - Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia presentano il piccolo Gabriele

Una selezione di notizie su Verissimo sabato 7 marzo gli ospiti e....

Temi più discussi: Michele Bravi ospite a Verissimo sabato 7 marzo; Verissimo, sabato 7 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi; Verissimo: gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 marzo; Davide Bonolis e Martina Dotti ospiti a Verissimo.

Verissimo, sabato 7 marzo: gli ospiti e le interviste di oggiTorna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 7 marzo, e domani, domenica 8 marzo, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. Gli ospiti di sabato A Verissimo, la storia, ... adnkronos.com

Verissimo, gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 marzo: tra Sanremo, Olimpiadi e racconti toccanti in studioVerissimo e gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 marzo: musica, sport e testimonianze commoventi al centro dello studio di Silvia Toffanin. notizie.it

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin sabato a ‘Verissimo’ c’è Michele Bravi Leggi l'articolo #MicheleBravi - facebook.com facebook

Le protagoniste di #Sanremo2026 domenica a #Verissimo! x.com