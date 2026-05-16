Vadese Ferri ’Paradise’ stupisce ancora E’ tornato in porta a cinquantuno anni

Nel calcio locale, Vadese Ferri ‘Paradise’ si è reso protagonista tornando a difendere la porta a 51 anni, suscitando sorpresa tra appassionati e addetti ai lavori. Nel frattempo, il campionato di Seconda categoria si è concluso sabato scorso, lasciando in sospeso solo gli spareggi, che si terranno prossimamente. La stagione si avvia così verso la fase finale, con le squadre pronte a sfidarsi per le ultime posizioni di classifica e per ottenere la promozione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Anche il campionato di Seconda categoria sabato scorso ha concluso il suo percorso, rimangono da giocare sono gli spareggi. Girone A. Ha trionfato la Vadese ritornata a vincere un campionato dopo 22 anni e con una giornata d’anticipo, retrocessa invece il Terza categoria la Santangiolese. Ora la Vadese, per la prima gara dei quarti di finale validi per il titolo regionale, ritorna in campo oggi alle ore 15 affrontando in trasferta (al Comunale Brugnetto di Trecastelli) la squadra del Trecastelli vincitrice del girone B, arbitra Francesco Nicoletti di Macerata. Le semifinali tra le vincenti si giocheranno sabato 23 maggio (ore 16,30) mentre la finale è in programma per sabato 30 maggio (ore 16,30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vadese, Ferri ’Paradise’ stupisce ancora. E’ tornato in porta a cinquantuno anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vadese da record, il leone è tornato a ruggireDopo 22 anni e con una giornata d’anticipo alla fine della stagione 2025-26 la Vadese torna a vincere un campionato. A 81 anni Morandi stupisce ancora: nuovo singolo firmato Jovanotti e tour in tutta ItaliaIl brano è già disponibile sulle piattaforme digitali: un inno alla vita che anticipa il tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story” Immerso nel...