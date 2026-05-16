Una ragazza nel fiume Brenta salvata dai carabinieri

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, una ragazza di 20 anni della Riviera del Brenta è finita nel fiume Brenta. I carabinieri di Dolo e Stra sono intervenuti prontamente e l'hanno salvata. L'episodio si è verificato in un momento di difficoltà per la giovane, che è stata tratta in salvo dalle forze dell'ordine. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente o sulle condizioni della ragazza è stato reso noto.

Una giovane di 20 anni della Riviera del Brenta è finita nel fiume in un momento di difficoltà ed è stata salvata oggi pomeriggio, sabato 16 maggio, dai carabinieri di Dolo e Stra. I militari non hanno avuto remore a entrare nell'acqua verso le 17.30 e a rimanere nel fiume finché dopo averla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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