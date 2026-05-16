Oggi e domani il centro storico di Pescia si anima con l’evento Pescia Medievale, organizzato dalla Lega dei Rioni. Durante le due giornate, le strade si riempiono di attività, figuranti in costumi d’epoca e spettacoli che ricreano l’atmosfera del Medioevo. La manifestazione coinvolge diverse zone della città, con un programma che comprende anche mercati e dimostrazioni di arti e mestieri antichi. La tradizione si ripete ogni anno, attirando visitatori da fuori città.

Oggi e domenica torna il tradizionale appuntamento con Pescia Medievale. L’appuntamento è organizzato dalla Lega dei Rioni. La manifestazione di rievocazione storica negli anni è diventata un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi. Oggi a partire dalle 15, la domenica con inizio alle 10, i quattro rioni cittadini, Ferraia, San Francesco, San Michele e Santa Maria, addobbati con i colori del proprio stemma, daranno vita a una grande festa. Negli angoli più caratteristici della città, saranno allestiti banchi medievali di artigiani e mercanti, si imbandiranno i tavoli di taverne e locande dove i visitatori avranno la possibilità di gustare cibi e bevande preparati seguendo le ricette medievali, e non mancheranno momenti di spettacolo con teatranti e menestrelli, musici e sbandieratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un tuffo in pieno Medioevo. I rioni accendono il centro storico

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