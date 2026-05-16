Un osservatorio sulla sicurezza sociale partecipata la proposta dei comitati

Da veneziatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai quartieri della terraferma veneziana arriva una proposta per creare un osservatorio sulla sicurezza sociale partecipata. L'idea viene avanzata dai comitati locali e sostenuta da diverse associazioni, tra cui Marghera Libera e Pensante, il Laboratorio climatico Pandora, Viva Piraghetto e il Gruppo di lavoro di via. L'obiettivo è istituire un organismo che monitori e favorisca la partecipazione dei cittadini in ambito di sicurezza sociale. La proposta è stata condivisa durante incontri tra le diverse realtà coinvolte nel territorio.

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Dai comitati dei quartieri della terraferma veneziana arriva la proposta dell'istituzione di un osservatorio permanente per la sicurezza sociale partecipata: l'idea è promossa dalle associazioni Marghera Libera e Pensante, Laboratorio climatico Pandora, Viva Piraghetto, Gruppo di lavoro di via. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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