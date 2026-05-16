Un osservatorio sulla sicurezza sociale partecipata la proposta dei comitati
Dai quartieri della terraferma veneziana arriva una proposta per creare un osservatorio sulla sicurezza sociale partecipata. L'idea viene avanzata dai comitati locali e sostenuta da diverse associazioni, tra cui Marghera Libera e Pensante, il Laboratorio climatico Pandora, Viva Piraghetto e il Gruppo di lavoro di via. L'obiettivo è istituire un organismo che monitori e favorisca la partecipazione dei cittadini in ambito di sicurezza sociale. La proposta è stata condivisa durante incontri tra le diverse realtà coinvolte nel territorio.
Dai comitati dei quartieri della terraferma veneziana arriva la proposta dell'istituzione di un osservatorio permanente per la sicurezza sociale partecipata: l'idea è promossa dalle associazioni Marghera Libera e Pensante, Laboratorio climatico Pandora, Viva Piraghetto, Gruppo di lavoro di via. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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