Un dono al Del Ponte | nuove apparecchiature in arrivo alla Pediatria

Una donazione di circa 60mila euro da parte della Fondazione Il Ponte del Sorriso ha portato all’arrivo di nuove apparecchiature pediatriche presso l’Ospedale Del Ponte. Gli strumenti sanitari sono stati consegnati alla sezione di Pediatria, con l’obiettivo di migliorare le cure offerte ai piccoli pazienti. La donazione si inserisce in un progetto di supporto all’ospedale, che mira a potenziare le strutture e le risorse dedicate ai bambini. La consegna è avvenuta nelle ultime settimane, con la presenza di rappresentanti della fondazione e del personale sanitario.

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Nuove apparecchiature pediatriche per l’ Ospedale Del Ponte grazie alla Fondazione Il Ponte del Sorriso, che ha donato strumenti sanitari per un valore di circa 60mila euro. La consegna è stata presentata durante una conferenza stampa alla presenza dei vertici di Asst Sette Laghi e dei responsabili dei reparti coinvolti. La donazione comprende due lettini di rianimazione neonatale destinati alle sale parto, un ecografo oculare per l’Oculistica Pediatrica e una sonda ecografica per la Radiologia Pediatrica, utile per esami diagnostici anche sui pazienti più piccoli. "L’Ospedale Del Ponte rappresenta un’eccellenza costruita grazie alla partecipazione della comunità", ha sottolineato il direttore generale Mauro Moreno, ringraziando la Fondazione per il sostegno costante ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un dono al Del Ponte: nuove apparecchiature in arrivo alla Pediatria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [FULL] I got the WEAKEST Race, but my OP SCI-FI ARMY System easily CRUSHED all Magic Lords!! Sullo stesso argomento Oviv vicina al Sant’Orsola Un dono per la PediatriaUn ‘occhio elettronico’ per il monitoraggio cerebrale dei piccoli pazienti in condizioni critiche. Dall'associazione dei Vigili del Fuoco il gesto di solidarietà: alla Pediatria sette nuove attrezzature per i più piccoliIeri, venerdì 24 aprile, all'ospedale di Ravenna si è tenuta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di alcune importanti attrezzature... Cico e la sua eredità oltre il ponte dell’arcobaleno: Amare un cane è un dono meraviglioso @fulviocerutti @LaStampa x.com Ha senso prendere un dono eroico in una corsa al capriccio del destino? reddit Un dono al Del Ponte: nuove apparecchiature in arrivo alla PediatriaNuove apparecchiature pediatriche per l’Ospedale Del Ponte grazie alla Fondazione Il Ponte del Sorriso, che ha donato strumenti sanitari per un valore di circa 60mila euro. La consegna è stata ... ilgiorno.it Il Ponte del Sorriso dona apparecchiature per 60mila euro all’Ospedale Del PonteVARESE, 15 maggio 2026-Ancora un importante gesto di solidarietà a favore della salute dei più piccoli ha visto protagonista la fondazione Il Ponte del Sorriso, che ha donato all’Ospedale Del Ponte nu ... varese7press.it