Udine caos in viale Palmanova | distrutta la fermata bus della linea 5

Nella notte, in viale Palmanova a Udine, si sono verificati danni alla fermata dell'autobus della linea 5, con la struttura danneggiata e alcune attrezzature abbandonate sul luogo. Nei pressi del bowling si sono trovati un cestino e un calorifero lasciati a terra, senza che ci siano ancora chiarimenti sulle cause dell'incidente. La polizia ha avviato le indagini per identificare chi abbia provocato il danneggiamento e per accertare le eventuali responsabilità.

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? Punti chiave Chi ha causato il danneggiamento notturno vicino al bowling?. Come sono stati abbandonati un cestino e un calorifero sul posto?. Perché la sicurezza della zona è ora sotto esame?. Quando verrà ripristinato il riparo per gli utenti della linea 5?.? In Breve Vandalismo notturno presso l'area del bowling in viale Palmanova.. Il consigliere comunale Rossi ha segnalato il danneggiamento del cestino e del vetro.. Abbandono di un calorifero e divelto del cestino rifiuti nella zona interessata.. Necessità di ripristino per la protezione degli utenti della linea 5 dalle intemperie.. Vandalismo notturno a Udine su viale Palmanova: la pensilina della fermata bus della linea 5 è stata distrutta da ignoti, lasciando i residenti e gli utenti del trasporto pubblico davanti a un quadro di degrado materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, caos in viale Palmanova: distrutta la fermata bus della linea 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viale Maria Luigia chiuso per manifestazione: bus deviati e fermata soppressaModifiche alla viabilità e al trasporto pubblico nella mattinata di mercoledì 29 aprile a Parma. Corriere della droga viaggiava sul bus di linea: fermata a Torino, sequestrati nove chili di sostanzeLa guardia di finanza di Torino ha arrestato, a fine marzo 2026, una 28enne nigeriana, corriere internazionale della droga arrivata da Barcellona...