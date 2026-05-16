Trento 300 vigili in piazza | tra scenari reali e nuovi soccorritori

A Trento si sono radunati circa 300 vigili del fuoco per una manifestazione che ha visto anche la partecipazione di giovani tra i 10 e i 17 anni. Durante l’evento, sono stati svolti esercitazioni che hanno simulato il recupero di persone in aree montane difficili da raggiungere. Le prove hanno coinvolto sia i soccorritori professionisti sia i giovani, che hanno partecipato a sessioni pratiche per apprendere tecniche di salvataggio in ambienti impervi. La giornata ha messo in evidenza l’attività di prevenzione e formazione.

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? Punti chiave Come hanno simulato il recupero in zone montane impervie?. Chi sono i giovani tra i 10 e i 17 anni coinvolti?. Perché il volontariato è fondamentale per la sicurezza dei grandi centri?. Cosa accadrà durante la sfilata finale delle ore 19:00?.? In Breve 6.000 volontari operano in 236 corpi distribuiti su tutto il territorio trentino.. Gianluca Schmid e Luigi Maturi coordinano le attività della Federazione e dell'unione distrettuale.. Esercitazioni tecniche per ragazzi tra 10 e 17 anni mostrano il percorso formativo.. Sfilata finale di 1200 vigili prevista alle ore 19:00 nel centro storico.. Circa 300 vigili del fuoco volontari hanno trasformato Piazza Dante a Trento in un palcoscenico di addestramento tecnico durante la giornata di questo sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, 300 vigili in piazza: tra scenari reali e nuovi soccorritori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Economia in piazza a Trento: tra scienza, musica e nuovi talenti? Punti chiave Come può la musica pop spiegare il lavoro alle nuove generazioni? Chi saranno gli influencer coinvolti nei dibattiti economici in... Trento, 320 nuovi laureati in piazza Fiera: tra rito e futuro lavorativo? Cosa scoprirai Chi è l'ex studente che ispirerà i nuovi laureati? Come si collegano le tradizioni accademiche al mercato del lavoro? Quali autorità... L'abbraccio di Trento ai vigili del fuoco volontari(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Oggi Piazza Dante, a Trento, si è trasformata nel cuore del volontariato pompieristico in occasione del Convegno provinciale dei vigili del fuoco volontari del Trentino, even ... msn.com Trento accende i riflettori sui vigili del fuoco volontariAppuntamento dalle 13 in piazza Dante con il convegno provinciale. Attenzione alle modifiche alla viabilità. Mercato contadino spostato sul lato nord, autobus su quel lato sospesi la mattina ... unsertirol24.com