A Trento si svolge un evento che unisce economia, musica e talenti emergenti. Durante la manifestazione, si discute di come la musica pop possa rappresentare il mondo del lavoro per le giovani generazioni. Sono previsti interventi di influencer e figure pubbliche che parteciperanno ai dibattiti in piazza. L’iniziativa intende creare un momento di confronto tra vari settori, coinvolgendo pubblico e relatori.

? Punti chiave Come può la musica pop spiegare il lavoro alle nuove generazioni?. Chi saranno gli influencer coinvolti nei dibattiti economici in piazza?. Cosa impareranno i bambini di Trento attraverso i laboratori del MUSE?. Perché il Festival decide di mescolare scienza e intrattenimento musicale?.? In Breve Panel il 22 maggio a Palazzo Sardagna con Chiara Cerretti sul lavoro.. Musica con Uto Ughi, Twin Violins, Cello Generation, Arisa e Angelica Bove.. Serata d'apertura con Elio intervistato da Giancarlo Bozzo e Alberto Tafuri.. Laboratori scientifici ed economici per bambini presso il MUSE di Trento.. Il countdown per il Festival dell’Economia di Trento e il relativo Fuori Festival è ufficialmente iniziato, trasformando le strade e le piazze della città in un palcoscenico aperto a tutti i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Economia in piazza a Trento: tra scienza, musica e nuovi talenti

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