Tre libri esplorano temi di perdita e distruzione, partendo dalla storia di una grande scuola d’arte e arrivando a racconti ambientati tra i detriti dell’identità e il sangue del cemento. Un volume analizza la fine di un’esperienza culturale senza cercare redenzione, offrendo un ritratto crudo e diretto di un fallimento. Ogni testo si concentra su momenti di rottura e disfacimento, senza abbandonarsi a giudizi o interpretazioni, ma presentando fatti e realtà in modo chiaro e diretto.

Bauhaus, di Gianfranco Di Fiore (Readerforblind) è l’anatomia di una disfatta che non cerca gloria né consolazione. È il diario di un esilio che spoglia l’uomo di ogni epica, lasciando nuda la cronaca di chi ha perso e annota le ragioni della propria resa con una lucidità quasi maniacale. Il protagonista approda in un’Irlanda grigia e battuta dalla pioggia, un’isola che smette di essere geografia per farsi specchio impietoso di uno sfilacciamento interiore. In opposizione alla luce abbacinante della Campania natale, questo nord silente diventa la misura di un’inadeguatezza che non dà tregua. Emigrato senza certezze, con un curriculum in mano e la nausea per un lavoro che non vuole fare, l’uomo trova nella scrittura l’unico spazio di resistenza possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre rotte tra i detriti dell’identità e il sangue del cemento: tre libri

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