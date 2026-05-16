Le autorità napoletane hanno avviato nuove indagini riguardanti il trapianto di cuore eseguito sul piccolo Domenico Caliendo, avvenuto il 23 dicembre 2025. Queste attività investigative si sono concentrate sull’équipe medica dell’ospedale Monaldi, che ha partecipato all’intervento. Nella giornata del 16 maggio 2026, è stata ascoltata una rappresentanza del team sanitario coinvolto nel procedimento. Le indagini continuano a verificare eventuali responsabilità o irregolarità legate all’operazione.

NAPOLI, 16 MAGGIO 2026 – Si sono concentrate sull’equipe del Monaldi di Napoli le nuove attività investigative della Procura partenopea nell’ambito dell’inchiesta sul trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo, il bambino sottoposto a intervento il 23 dicembre 2025. Davanti ai magistrati della sezione “Lavoro e Colpe Professionali”, il sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante e il procuratore Antonio Ricci, sono stati ascoltati la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano, alla presenza dei carabinieri del Nas. Secondo quanto emerso dagli interrogatori, il cuore malato del bambino sarebbe stato già rimosso quando l’organo destinato al trapianto è arrivato in sala operatoria a Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Trapianto Domenico, ascoltata equipe del Monaldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Morte Domenico Caliendo, al Monaldi 3 box “Paragonix” per conservazione organi da trapianto, ma equipe “non lo sapeva”Nel documento, che raccoglie la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera, si evidenzia che nel dicembre scorso al Monaldi erano...

Morte Domenico Caliendo, la direttrice del Monaldi Anna Iervolino ascoltata dal pm e dai NasLa direttrice dell'Azienda ospedaliera dei Colli, che non risulta indagati per la morte del piccolo Domenico Caliendo, è stata ascoltata dagli...

Fumo freddo: gli errori sul trapianto del cuore a DomenicoOrmai quotidianamente emergono nuovi e inquietanti particolari sulla vicenda che ha portato al trapianto di un cuore (che non sarebbe più stato trapiantabile) sul corpo del piccolo Domenico deceduto ... ilgiornale.it

Trapianto fallito al Monaldi, il dolore del sindaco Manfredi: Questione dolorosissimaInizierà oggi a mezzogiorno la riunione all'ospedale Monaldi di Napoli sulla nuova terapia per Domenico, il bimbo ricoverato in gravi condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il confronto ... ilmattino.it