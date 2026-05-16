Nelle ultime ore si sono verificati diversi incidenti che hanno causato la morte di cinque persone, coinvolgendo sia giovani che adulti. Sui cavalcavia della Pontina sono avvenuti impatti fatali con modalità ancora da chiarire, mentre a Monopoli uno scontro ha provocato la perdita di vite umane, con cause tecniche che sono al centro delle indagini in corso. Le autorità stanno raccogliendo elementi per ricostruire le dinamiche di ciascun incidente e identificare eventuali responsabilità.

? Punti chiave Come sono avvenuti gli impatti fatali sui cavalcavia della Pontina?. Quali sono le cause tecniche dello scontro a Monopoli?. Chi sono i giovani coinvolti nelle collisioni notturne a Como?. Perché le barriere stradali non hanno fermato i veicoli?.? In Breve Scontro sulla Pontina al km 71,4 causa due morti tra SUV e furgone.. Un morto e un ferito sulla SS7 Appia al chilometro 108,100 a Terracina.. Diciannovenne deceduto a Monopoli in piazza Milite Ignoto dopo impatto tra due auto.. Ventunenne morto a Como dopo schianto notturno di un'auto con tre giovani.. Cinque persone hanno perso la vita tra ieri e oggi in una serie di incidenti stradali avvenuti a Como, Monopoli, Terracina e sulla Pontina, coinvolgendo due giovani ventenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulle strade: 5 morti tra incidenti e giovani vittime

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La strage sulle strade. Morti due ragazzi a Milano e un 17enne a Roma.

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