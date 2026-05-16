Traffico Roma del 16-05-2026 ore 20 | 30
Alle ore 20:30 del 16 maggio 2026, si segnalano lavori di messa in sicurezza nella zona nord di Roma. Il traffico nel tratto interessato è rallentato a causa delle operazioni in corso. La circolazione si svolge con alcune restrizioni, e si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni delle forze dell'ordine o dei cartelli temporanei. Nessun incidente o altra causa di particolare rilievo è stata comunicata in questa fase.
Luceverde Roma Bentrovati all'ascolto nel zona nord della città per lavori di messa in sicurezza della scarpata per l'intera giornata è chiuso al traffico il tratto della via Salaria che va da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario direzione tangenziale est Vi ricordo che fino al 30 maggio questo tratto di strada è chiuso anche tra le 4 e le 7 del mattino impegnate da una manifestazione a partire dalle 15 le vie del centro da Piazza dei Cinquecento a Piazza di Porta San Giovanni chiusure al traffico e deviazioni al passaggio del corteo devi anche numerose linee di bus un altro corteo dalle 15 alle 21 al Prenestino da Piazza della.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CICLABILI FATTE MALE
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