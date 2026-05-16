tip utile quadruplicato rispetto a un anno fa

Il risultato netto pro forma del primo trimestre si attesta a 23,5 milioni di euro, quattro volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile quadruplica quello del primo trimestre 2025. Il patrimonio netto consolidato si aggira intorno a 1,41 miliardi di euro. Questi dati evidenziano un incremento significativo rispetto ai valori dell’anno precedente, riflettendo una crescita consistente nei risultati finanziari dell’azienda nel primo trimestre.

Utile netto pro forma di 23,5 milioni, circa quattro volte quello del primo trimestre 2025, e patrimonio netto consolidato di circa 1,41 miliardi. Questi i principali numeri della trimestrale di Tip, la banca privata indipendente fondata e guidata da Giovanni Tamburi che investe nelle eccellenze imprenditoriali. Il contributo alla trimestrale delle società collegate è stato di 21,2 milioni, toccati in particolare grazie ai risultati di Alpitour, Beta, Chiorino, Limonta, Interpump, OVS e SeSa. "Alpitour ha chiuso a gennaio un primo trimestre con forti aumenti di ricavi e redditività", precisa Giovanni Tamburi. "Anche Amplifon, BasicNet, Moncler e Vianova – aggiunge – hanno avuto un buono, talvolta ottimo, primo trimestre". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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