Gemma Galgani Tina Cipollari la punzecchia a Uomini e Donne | Sta ancora sola

Da ilsipontino.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le puntate di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha commentato nuovamente la situazione sentimentale di Gemma Galgani, affermando che la dama è ancora single. I conflitti tra le due protagoniste sono frequenti e noti ai telespettatori, e questa uscita si inserisce in una lunga serie di scambi tra le due donne nel programma. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei fan del format.

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Sono tantissimi i battibecchi scoppiati tra Gemma Galgani e Tina Cipollari in questi anni a Uomini e Donne. L'esuberante opinionista critica spesso i comportamenti della dama e non fa che farle notare che non è ancora riuscita a trovare l'amore. Lei non pensa che sia davvero interessata ad uscire con un uomo dal dating show, spesso la punzecchia dicendo che è solo in cerca di avventure. Lo ha fatto anche nella puntata di ieri, durante l'ospitata di due ex volti di Uomini e Donne, Mauro e Tiziana. L'ex cavaliere aveva provato a frequentare Gemma Galgani in trasmissione ma lei gli aveva dato il ben servito. Dopo la delusione ha iniziato una conoscenza con Tiziana e tra loro è scattata la scintilla.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Gemma Galgani, Tina Cipollari la punzecchia a Uomini e Donne: “Sta ancora sola”

GEMMA GALGANI FA SBROCCARE ANCHE TINA A UOMINI E DONNE

Video GEMMA GALGANI FA SBROCCARE ANCHE TINA A UOMINI E DONNE

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