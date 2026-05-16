Durante un’operazione militare in Nigeria, le forze statunitensi hanno eliminato il numero due dell’Isis in Africa. Nel frattempo, a Gaza, sono stati colpiti obiettivi jihadisti in un raid condotto da Israele. Questi episodi si inseriscono in un contesto di attività militare internazionale contro gruppi jihadisti, con operazioni che coinvolgono diverse nazioni e aree geografiche. La notizia arriva mentre si intensificano le azioni contro organizzazioni terroristiche in varie regioni del mondo.

Washington annuncia l’eliminazione del numero due dell’Isis in Africa durante un’operazione in Nigeria. A Gaza Israele colpisce il comandante militare di Hamas Izz al-Din al-Haddad. Nuova offensiva contro i vertici del jihadismo internazionale. La guerra globale al terrorismo è tornata al centro della scena internazionale con due operazioni che, nel giro di poche ore, hanno colpito alcuni dei principali vertici del jihadismo internazionale tra Africa e Medio Oriente. Da un lato l’eliminazione in Nigeria di Abu Bilal al-Minuki, indicato da Donald Trump come il numero due mondiale dello Stato Islamico. Dall’altro l'assassinio mirato di Izz al-Din al-Haddad, comandante militare di Hamas nella Striscia di Gaza e considerato da Israele uno degli ultimi grandi architetti del massacro del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Terrorismo globale, raid di Usa e Israele: uccisi due leader jihadisti tra Nigeria e Gaza

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